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На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России


19.4.2021 16:13
Пляжи ВарадероФото: gdemore.top
Пляжи Варадеро

В аэропорту кубинского города Варадеро совершило посадку воздушное судно авиакомпании Azur air с 500 туристами из России.

Группа стала первой после открытия курорта, приостанавливавшего прием отдыхающих из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба министерства туризма этого островного государства.

На текущий момент в Варадеро продолжают работу 16 из 52 отелей. Власти Кубы заверили, что при возрастании туристического потока будет открыто больше гостиниц.

Как подчеркнул представитель Минтуризма кубинской провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья, остров сейчас можно считать безопасным туристическим направлением. По его словам, в Варадеро полностью готовы принимать гостей, гарантируя строгое соблюдение всех санитарных норм.

Курортный город Варадеро находится на полуострове Икакос, располагаясь на расстоянии около 140 км от кубинской столицы Гаваны, в одной из наиболее крупных курортных зон Карибского бассейна. Пляжи Варадеро считаются одними из самых чистых на планете. Многие сотрудники курорта при этом хорошо владеют русским языком.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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