Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубе приняли первый авиарейс с туристами из России

19.4.2021 16:13

Фото: gdemore.top

Пляжи Варадеро



В аэропорту кубинского города Варадеро совершило посадку воздушное судно авиакомпании Azur air с 500 туристами из России.



Группа стала первой после открытия курорта, приостанавливавшего прием отдыхающих из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба министерства туризма этого островного государства.



На текущий момент в Варадеро продолжают работу 16 из 52 отелей. Власти Кубы заверили, что при возрастании туристического потока будет открыто больше гостиниц.



Как подчеркнул представитель Минтуризма кубинской провинции Матансас Ибис Фернандес Пенья, остров сейчас можно считать безопасным туристическим направлением. По его словам, в Варадеро полностью готовы принимать гостей, гарантируя строгое соблюдение всех санитарных норм.



Курортный город Варадеро находится на полуострове Икакос, располагаясь на расстоянии около 140 км от кубинской столицы Гаваны, в одной из наиболее крупных курортных зон Карибского бассейна. Пляжи Варадеро считаются одними из самых чистых на планете. Многие сотрудники курорта при этом хорошо владеют русским языком.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 111

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.4.2021 07:25 Сотрудников дипмиссии США отзывают из Чада из-за угрозы нападения

Сотрудников дипмиссии США отзывают из Чада из-за угрозы нападения 19.4.2021 06:22 ФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального

ФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального 18.4.2021 19:15 Подравшиеся в Казани слонихи переехали в Крым

Подравшиеся в Казани слонихи переехали в Крым 18.4.2021 11:34 Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова

Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова 17.4.2021 21:23 В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700