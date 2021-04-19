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Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под завалов


19.4.2021 09:03
Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под заваловФото: tolknews.ru

Спасатели, продолжающие работу в золотодобывающей шахте в центральной части Колумбии, извлекли на поверхность тела одиннадцати горняков.

Как сообщается в Twitter национального горнодобывающего агентства, большинство погибших - молодые люди.

Авария в шахте произошла в конце марта в муниципалитете Неира (штат Кальдас). После схода оползня в золотодобывающей шахте были заблокированы как минимум пятнадцать горняков. Спустя несколько дней представители местных властей были вынуждены констатировать, что спасти шахтеров вряд ли возможно.

Объявив о том, что вряд горняки, попавшие в подземную ловушку, скорее всего погибли, в администрации штата начали оказывать помощь близким шахтеров. Как сообщал тогда секретарь правительства штата Кальдас Джон Жаиро Кастано, с родственниками работают психологи.

Спасатели пытались остановить проникновение дождевой воды в шахту, одновременно опуская насос, чтобы выкачать лишнюю воду. Однако живыми вызволить горняков не удалось, несмотря на все усилия местных экстренных служб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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