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Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под завалов
19.4.2021 09:03
Фото: tolknews.ru
Спасатели, продолжающие работу в золотодобывающей шахте в центральной части Колумбии, извлекли на поверхность тела одиннадцати горняков.
Как сообщается в Twitter национального горнодобывающего агентства, большинство погибших - молодые люди.
Авария в шахте произошла в конце марта в муниципалитете Неира (штат Кальдас). После схода оползня в золотодобывающей шахте были заблокированы как минимум пятнадцать горняков. Спустя несколько дней представители местных властей были вынуждены констатировать, что спасти шахтеров вряд ли возможно.
Объявив о том, что вряд горняки, попавшие в подземную ловушку, скорее всего погибли, в администрации штата начали оказывать помощь близким шахтеров. Как сообщал тогда секретарь правительства штата Кальдас Джон Жаиро Кастано, с родственниками работают психологи.
Спасатели пытались остановить проникновение дождевой воды в шахту, одновременно опуская насос, чтобы выкачать лишнюю воду. Однако живыми вызволить горняков не удалось, несмотря на все усилия местных экстренных служб.
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