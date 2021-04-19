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Сотрудников дипмиссии США отзывают из Чада из-за угрозы нападения
19.4.2021 07:25
Фото: ednews.net
Госдепартамент Соединенных Штатов издал распоряжение о немедленном возвращении на родину сотрудников посольства в Чаде.
Как передает Associated Press (AP), причиной такого решения стал резко возросший риск нападения на американскую дипмиссию.
Опасаясь действий вооруженных мятежников, группировки которых могут в ближайшее время войти в столицу Чада, американский Госдепартамент издал распоряжение о возвращении на родину сотрудников посольства США в этом африканском государстве.
По данным Госдепа, антиправительственные группировки сейчас с севера движутся к южным районом Чада. Совсем скоро мятежники могут оказаться в Нджамене - столице страны, передает агентство со ссылкой на заявление американского дипломатического ведомства.
Уточняется, что Чад предписано покинуть "вспомогательному персоналу" посольства и родственникам сотрудников дипмиссии. При этом основной состав дипломатических работников остается в Нджамене.
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