ИнтерНовости - новости в стране и мире
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства КолумбииПослу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
Москва высылает 20 чешских дипломатовМосква высылает 20 чешских дипломатов
В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения ЛукашенкоВ Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовВ Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов


18.4.2021 17:49
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовФото: thenews.com.pk

В египетской провинции Кальюбия произошла крупная железнодорожная авария, сообщают зарубежные СМИ.

По предварительным данным, жертвами инцидента, случившегося к северу от Каира, стали как минимум восемь человек.

Известно, что с рельсов сошел пассажирский поезд, направлявшийся из города Эль-Мансур в египетскую столицу Каир. Непосредственно перед железнодорожной станцией Тух перевернулось шесть вагонов.

Сведений о причинах аварии пока нет. Власти страны уже создали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств ЧП. К месту происшествия направился глава транспортного ведомства Кемаль ал-Вазир.

При аварии пострадали в общей сложности 109 человек, передает телевизионный канал Al Arabia. Со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщается, что скончались восемь пассажиров.

Ранее крупная авария произошла на востоке Тайваня. При сходе с рельсов поезда, согласно уточненным официальным данным, погибли тридцать шесть человек, свыше семидесяти получили ранения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Пекине двое пожарных стали жертвами взрыва на электростанцииВ Пекине двое пожарных стали жертвами взрыва на электростанции
Лукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детейЛукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детей
Путин и Байден провели телефонный разговорПутин и Байден провели телефонный разговор
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZenecaВо Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru