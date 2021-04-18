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В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
18.4.2021 17:49
Фото: thenews.com.pk
В египетской провинции Кальюбия произошла крупная железнодорожная авария, сообщают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, жертвами инцидента, случившегося к северу от Каира, стали как минимум восемь человек.
Известно, что с рельсов сошел пассажирский поезд, направлявшийся из города Эль-Мансур в египетскую столицу Каир. Непосредственно перед железнодорожной станцией Тух перевернулось шесть вагонов.
Сведений о причинах аварии пока нет. Власти страны уже создали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств ЧП. К месту происшествия направился глава транспортного ведомства Кемаль ал-Вазир.
При аварии пострадали в общей сложности 109 человек, передает телевизионный канал Al Arabia. Со ссылкой на министерство здравоохранения Египта сообщается, что скончались восемь пассажиров.
Ранее крупная авария произошла на востоке Тайваня. При сходе с рельсов поезда, согласно уточненным официальным данным, погибли тридцать шесть человек, свыше семидесяти получили ранения.
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