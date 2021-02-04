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Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии
05:38
Фото: кадр видео с youtube.com
Рейтинг композиций, способных лучше всего поднять настроение во время продолжающейся коронавирусной пандемии, возглавила известная композиция Don't Stop Me Now легендарной рок-группы Queen.
Опрос проводили британские ученые, передает НСН.
По мнению участников исследования, именно эта песня может дать слушателям мощный положительный заряд. На второй строчке списка жизнеутверждающих песен оказалась композиция Dancing Queen, звучавшая в исполнении шведского коллектива ABBA. Замыкает тройку лидеров песня Living On The Prayer американской рок-группы Bon Jovi.
Британские ученые также отметили, что музыка занимает важную роль в жизни 85% участников исследования. Они пояснили, что прослушивание любимых композиций помогает им сохранять здоровье - как физическое, так и психическое.
Ранее во Франции в период разгара первой волны пандемии провели опрос, касающийся настроения граждан. Большинство респондентов признались, что сохраняют хорошее расположение духа, несмотря на вынужденную самоизоляцию и другие ограничения.
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