|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе
15:34
Фото: rusevik.ru
Злоумышленник, причастный к инциденту на ядерном объекте в иранском городе Натанзе, смог пронести внутрь взрывное устройство.
После детонации была частично повреждена система электроснабжения центрифуг, передает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителей официального Тегерана.
Данные об инциденте предоставил комитет по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана, указано в сообщении. Отмечается, что признаков кибератаки в ходе продолжающегося расследования выявлено не было.
Как передает IRIB, разведка Ирана назвала имя подозреваемого в причастности к инциденту в Натанзе. По данным спецслужб, взрывное устройство на ядерный объект мог пронести некий 43-летний Реза Карими. Сразу после этого он покинул страну, выехав за пределы Ирана за несколько часов до взрыва.
ЧП случилось 11 апреля. Власти Ирана подтвердили сведения об аварии в распределительной электросети ядерного объекта в Натанзе, сообщив об отсутствии пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды. Вскоре после этого начали распространяться предположения о причастности к инциденту спецслужб Израиля.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|