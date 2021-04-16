ИнтерНовости - новости в стране и мире
Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе
Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В Великобритании похоронили принца Филиппа
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детейЛукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детей
В Великобритании похоронили принца ФилиппаВ Великобритании похоронили принца Филиппа
В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в НатанзеВ Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе
Консула Украины задержали в ПетербургеКонсула Украины задержали в Петербурге
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZenecaВо Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе


15:34
В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в НатанзеФото: rusevik.ru

Злоумышленник, причастный к инциденту на ядерном объекте в иранском городе Натанзе, смог пронести внутрь взрывное устройство.

После детонации была частично повреждена система электроснабжения центрифуг, передает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителей официального Тегерана.

Данные об инциденте предоставил комитет по вопросам национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Ирана, указано в сообщении. Отмечается, что признаков кибератаки в ходе продолжающегося расследования выявлено не было.

Как передает IRIB, разведка Ирана назвала имя подозреваемого в причастности к инциденту в Натанзе. По данным спецслужб, взрывное устройство на ядерный объект мог пронести некий 43-летний Реза Карими. Сразу после этого он покинул страну, выехав за пределы Ирана за несколько часов до взрыва.

ЧП случилось 11 апреля. Власти Ирана подтвердили сведения об аварии в распределительной электросети ядерного объекта в Натанзе, сообщив об отсутствии пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды. Вскоре после этого начали распространяться предположения о причастности к инциденту спецслужб Израиля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Израиль не предупреждал США об операции в НатанзеИзраиль не предупреждал США об операции в Натанзе
В Японии кошку назначили главой полицейского управленияВ Японии кошку назначили главой полицейского управления
В США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & JohnsonВ США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & Johnson
Консула Украины задержали в ПетербургеКонсула Украины задержали в Петербурге
В России меняются правила использования маткапиталаВ России меняются правила использования маткапитала

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru