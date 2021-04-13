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Израиль не предупреждал США об операции в Натанзе
13.4.2021 14:06
Фото: kapital.kz
Руководство Соединенных Штатов не было проинформировано о намерении спецслужб Израиля осуществить операцию против ядерного центра в иранском Натанзе.
Об этом сообщает Politico, цитируя на условиях анонимности высокопоставленного американского чиновника.
Как пояснил собеседник издания, нет никаких данных, которые бы могли свидетельствовать о координации Израиля с США по этому вопросу. Другой осведомленный источник Politico пояснил, что администрацию Соединенных Штатов могли предупредить неким завуалированным образом.
Несмотря на инцидент в Натанзе, представители Вашингтона и Тегерана уже на этой неделе собираются продолжать переговоры в Вене по возвращению в соглашение по атому. Пока официальные источники не предоставили каких-либо сведений, которые бы могли указывать на обратное, отмечает Politico.
В Белом доме накануне лишь подтвердили, что американская сторона не причастна к аварии в Натанзе. Соответствующее заявление во время брифинга сделала официальный представитель президентской администрации США Дженнифер Псаки.
Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц обратился к генпрокуратуре и общей службе безопасности страны ШАБАК с просьбой провести расследование по поводу информационных утечек. Речь шла о публикациях в СМИ, где со ссылкой на разведданные утверждалось, что Израиль может оказаться причастен ко взрыву в Натанзе.
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