Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Любовь Соболь приговорили к одному году исправительных работ условно

12:24

Фото: livejournal.com



Вынесен приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в РФ имеет статус иностранного агента) Любови Соболь, которая обвинялась в незаконном проникновении в чужую квартиру.



Мировой судья судебного участка No 276 столичного района Новокосино назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ условно.



В Москве вынесли приговор юристу ФБК (ранее официально признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь. Как пояснила пресс-секретарь столичного Перовского районного суда Татьяна Павлюк, рассматривалось дело о незаконном проникновении в чужую квартиру. В процессе его рассмотренияподсудимую пришлось удалять из зала, т.к. она во время заседаний пыталась вести видеосъемку, отказываясь отключить камеру своего телефона.



Суд признал Соболь виновной и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы в пользу государства, передает РБК. Согласно вынесенному вердикту, каждый месяц осужденная должна отмечаться. Кроме того, она пока не может менять место жительство и работы без соответствующего уведомления.



По данным столичного главка Следственного комитета России (СКР), преступление было совершено 21 декабря 2020 года. Соболь входила в число лиц, которые предпринимали попытки пробраться в квартиру пожилой жительницы Восточного округа Москвы. При этом злоумышленники незаконно использовали форму представителей Роспотребнадзора.



В ходе расследования было установлено, что Соболь обманула курьера сервиса доставки, выдав себя за "брошенную жену с маленьким ребенком", пояснили в ведомстве. Получив возможность проникнуть в подъезд жилого дома, она оттолкнула хозяйку квартиры, кода та открыла дверь. Ворвавшись в чужое жилье, Соболь прошла по всем помещениям квартиры, фиксируя собственные противоправные действия на камеру гаджета.



Адвокаты Соболь, которая так и не призналась в содеянном, считают разбирательство политически мотивированным.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 143

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