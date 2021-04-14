ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людей
В Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людей
В Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVID
В Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVID
Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем
Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Любовь Соболь приговорили к одному году исправительных работ условноЛюбовь Соболь приговорили к одному году исправительных работ условно
На Урале пять детей стали жертвами пожараНа Урале пять детей стали жертвами пожара
Главреду и журналистам DOXA запретили выходить из домаГлавреду и журналистам DOXA запретили выходить из дома
Двое пожарных посмертно награждены орденом МужестваДвое пожарных посмертно награждены орденом Мужества
В Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVIDВ Минздраве Киргизии заявили, что сотрудник МИД умер не из-за вакцины против COVID

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Любовь Соболь приговорили к одному году исправительных работ условно


12:24
Любовь Соболь приговорили к одному году исправительных работ условноФото: livejournal.com

Вынесен приговор юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в РФ имеет статус иностранного агента) Любови Соболь, которая обвинялась в незаконном проникновении в чужую квартиру.

Мировой судья судебного участка No 276 столичного района Новокосино назначил ей наказание в виде одного года исправительных работ условно.

В Москве вынесли приговор юристу ФБК (ранее официально признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь. Как пояснила пресс-секретарь столичного Перовского районного суда Татьяна Павлюк, рассматривалось дело о незаконном проникновении в чужую квартиру. В процессе его рассмотренияподсудимую пришлось удалять из зала, т.к. она во время заседаний пыталась вести видеосъемку, отказываясь отключить камеру своего телефона.

Суд признал Соболь виновной и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы в пользу государства, передает РБК. Согласно вынесенному вердикту, каждый месяц осужденная должна отмечаться. Кроме того, она пока не может менять место жительство и работы без соответствующего уведомления.

По данным столичного главка Следственного комитета России (СКР), преступление было совершено 21 декабря 2020 года. Соболь входила в число лиц, которые предпринимали попытки пробраться в квартиру пожилой жительницы Восточного округа Москвы. При этом злоумышленники незаконно использовали форму представителей Роспотребнадзора.

В ходе расследования было установлено, что Соболь обманула курьера сервиса доставки, выдав себя за "брошенную жену с маленьким ребенком", пояснили в ведомстве. Получив возможность проникнуть в подъезд жилого дома, она оттолкнула хозяйку квартиры, кода та открыла дверь. Ворвавшись в чужое жилье, Соболь прошла по всем помещениям квартиры, фиксируя собственные противоправные действия на камеру гаджета.

Адвокаты Соболь, которая так и не призналась в содеянном, считают разбирательство политически мотивированным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Названа дата похорон супруга Елизаветы IIНазвана дата похорон супруга Елизаветы II
В ХМАО на месте прорыва теплотрассы ребенок провалился в яму с кипяткомВ ХМАО на месте прорыва теплотрассы ребенок провалился в яму с кипятком
Двое пожарных посмертно награждены орденом МужестваДвое пожарных посмертно награждены орденом Мужества
В Петербурге более десяти человек задержаны после драки со стрельбойВ Петербурге более десяти человек задержаны после драки со стрельбой
В Чувашии после физкультуры умер 15-летний школьникВ Чувашии после физкультуры умер 15-летний школьник

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru