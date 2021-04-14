Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главреду и журналистам DOXA запретили выходить из дома

11:09

Фото: currenttime.tv



Столичный Басманный суд вынес решение о запрете главному редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну и трем журналистам этого издания покидать место проживания, передает ТАСС.



Срок избранной меры пресечения указан до 14 июня.



Главреду и нескольким журналистам DOXA запрещается выходить из дома круглосуточно, а также пользоваться доступом к интернету. В соответствии с решением суда они не могут общаться с кем-либо кроме адвоката, не получив предварительно письменное разрешение следователя.



Представители суда пояснили, что удовлетворено ходатайство следствия, касающееся четверых редакторов Doxa. Речь идет об Армене Арамяне, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимире Метелкине. По данным СМИ, все они были задержаны в среду, 14 апреля, после того как сотрудники СКР проводили обыск в редакции журнала. Мера пресечения действует до 14 июня. До окончания этого срока фигурантам можно свободно общаться лишь с ближайшими родственниками и представителями СКР.



Главный редактор студенческого журнала DOXA Арамян и трое его коллег обвиняются в вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, которые представляли опасность для жизни последнего (ст. 151.2 УК РФ). Вместе с журналистами фигурантом этого дела также является руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков.



В рамках расследования этого дела на протяжении минувших февраля и марта продолжались допросы несовершеннолетних лиц, которые ранее участвовали в несанкционированных мероприятиях в Москве, Петербурге, Архангельске и других российских городах.



Автор: Злата Богатова

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