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Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену


14:03
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизменуФото: sm-news.ru

Мосгорсуд вынес решение по делу Александра Воробьева, в прошлом занимавшего пост помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Подсудимый был признан виновным в госизмене и приговорен к 12,5 годам колонии, передает ТАСС.

Московский городской суд признал Александра Воробьева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 12,5 лет. Отбывать его осужденному предстоит в колонии строгого режима. Приговор также подразумевает ограничение свободы на два года.

Учитывая, что в материалах дела Воробьева имелись сведения под грифом "совершенно секретно", судебное заседание проводилось при закрытых дверях. В соответствии с вынесенным вердиктом осужденный теряет классный чин "действительного государственного советника РФ 3-го класса".

Отмечается, что Воробьев в период расследования и судебного заседания по его делу вину в содеянном так и не признал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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