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Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену
14:03
Фото: sm-news.ru
Мосгорсуд вынес решение по делу Александра Воробьева, в прошлом занимавшего пост помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.
Подсудимый был признан виновным в госизмене и приговорен к 12,5 годам колонии, передает ТАСС.
Московский городской суд признал Александра Воробьева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 12,5 лет. Отбывать его осужденному предстоит в колонии строгого режима. Приговор также подразумевает ограничение свободы на два года.
Учитывая, что в материалах дела Воробьева имелись сведения под грифом "совершенно секретно", судебное заседание проводилось при закрытых дверях. В соответствии с вынесенным вердиктом осужденный теряет классный чин "действительного государственного советника РФ 3-го класса".
Отмечается, что Воробьев в период расследования и судебного заседания по его делу вину в содеянном так и не признал.
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