Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются

06:02

Фото: deon.pl



В Еврокомиссии (ЕК) приступили к изучению решения компании Johnson & Johnson отложить начало поставок вакцины в Европу, передает ТАСС.



Предполагается, что производитель препарата проинформирует официальный Брюссель о причинах, сроках и других обстоятельствах предстоящей задержки.



В Брюсселе сейчас анализируют решение американской компании Johnson & Johnson, отложившей начало поставок вакцины в страны Европы, заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. Со ссылкой на собственный источник ТАСС также сообщает о том, что ЕК сейчас ожидает от производителя дополнительных сведений. Предполагается, что параметры предстоящей задержки препарата будут обсуждаться в рамках ближайшего заседания соответствующей Координационной группы ЕК.



Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис подтвердила, что руководство Johnson & Johnson приостанавливает поставки своего препарата на территорию ЕС. В сообщении подчеркивалось, что приоритетную роль в процессе вакцинации играет уровень безопасности вакцин.



Накануне Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против COVID-19, разработанной Johnson & Johnson. Соответствующее заявление было сделано после того, как у людей после прививки от коронавируса зафиксировали несколько случаев тромбоза.



Профильный регулятор в ЕС - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) - еще на прошлой неделе сообщало об имеющихся сомнениях. После заявления американского регулятора в EMA пока еще не делали каких-либо официальных комментариев. Однако сам производитель объявил, что использование его препарата в ЕС откладывается.



Автор: Злата Богатова

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