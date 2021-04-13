|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются
06:02
Фото: deon.pl
В Еврокомиссии (ЕК) приступили к изучению решения компании Johnson & Johnson отложить начало поставок вакцины в Европу, передает ТАСС.
Предполагается, что производитель препарата проинформирует официальный Брюссель о причинах, сроках и других обстоятельствах предстоящей задержки.
В Брюсселе сейчас анализируют решение американской компании Johnson & Johnson, отложившей начало поставок вакцины в страны Европы, заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. Со ссылкой на собственный источник ТАСС также сообщает о том, что ЕК сейчас ожидает от производителя дополнительных сведений. Предполагается, что параметры предстоящей задержки препарата будут обсуждаться в рамках ближайшего заседания соответствующей Координационной группы ЕК.
Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис подтвердила, что руководство Johnson & Johnson приостанавливает поставки своего препарата на территорию ЕС. В сообщении подчеркивалось, что приоритетную роль в процессе вакцинации играет уровень безопасности вакцин.
Накануне Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против COVID-19, разработанной Johnson & Johnson. Соответствующее заявление было сделано после того, как у людей после прививки от коронавируса зафиксировали несколько случаев тромбоза.
Профильный регулятор в ЕС - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) - еще на прошлой неделе сообщало об имеющихся сомнениях. После заявления американского регулятора в EMA пока еще не делали каких-либо официальных комментариев. Однако сам производитель объявил, что использование его препарата в ЕС откладывается.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|