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В США рекомендуют приостановить использование вакцины Johnson & Johnson
15:55
Фото: royals-mag.ru
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует приостановить использование вакцины против COVID-19, которая создана компанией Johnson & Johnson.
Соответствующее заявление сделано из-за случаев тромбоза, зафиксированных у людей после прививки от коронавируса.
На текущий момент в Соединенных Штатов уже ввели пациентам более 6,8 млн доз вакцины Johnson & Johnson, сообщается в твиттере FDA. Ведомство совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний страны сейчас рассматривают сведения о шести случаях образования тромбов.
В заявлении указано, что речь идет о возникновении "редкого и тяжелого типа тромбов", которые были зафиксированы у пациентов вскоре после вакцинации с использованием препарата Johnson & Johnson. Представители FDA отмечают, что лечение тромобоза такого типа отличается от помощи в стандартных случаях.
Предполагается, что в среду по инициативе Центра по контролю и профилактике заболеваний США будет организована встреча Консультативного комитета по практике иммунизации. Специалисты проанализируют выявленные случаи, после чего попытаются дать оценку потенциальным рискам дальнейшего применения указанной вакцины. До того как эксперты обнародуют какие-либо конкретные выводы, ведомство рекомендовало "сделать паузу" в использовании препарата Johnson & Johnson.
Напомним, на прошлой неделе в двух прививочных центрах в США уже приостановили вакцинацию Johnson & Johnson.
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