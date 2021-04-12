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Арестованный в Москве профессор не признает вину
15:10
Фото: kompromat.wiki
По решению столичного Лефортовского суда физик Валерий Голубкин арестован на два месяца, передает РБК.
Подозреваемый в государственной измене 70-летний профессор не признал вину.
Как заявили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ), задержанный по подозрению в государственной измене ученый не имел допуска к каким-либо секретным данным.
По данным представителей МФТИ, Валерий Голубкин не являлся штатным сотрудником, а лишь преподавал у них по совместительству. Основным местом его работы следует считать Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Жуковского (ЦАГИ). Голубкин занимается темой аэродинамики больших скоостей.
Адвокат Александр Тимошенко, представляющий интересы профессора, пояснил, что Валерий Голубкин категорически не признает вины. Защита ученого намерена обжаловать решение об аресте, сообщил юрист агентству "Интерфакс". По словам Тимошенко, у его подзащитного плохое здоровье. Ученый ранее перенес онкологическое заболевание, а сейчас находится на учете. Кроме того, физик страдает от гипертонии, отметил адвокат.
Как уточняет агентство со ссылкой на информированный источник, Валерий Голубкин стал фигурантом дела, по которому проходит еще один физик – Анатолий Губанов.
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