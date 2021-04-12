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В Индии одобрили к экстренному применению «Спутник V»
12.4.2021 21:03
Фото: verelq.am
В Индии к экстренному применению одобрили созданную в РФ вакцину от коронавируса "Спутник V", передает The Times of India.
Соответствующее решение принял спецкомитет экспертов Индии по лекарствам (SEC).
Экстренное использование "Спутника V" в Индии одобрено Комитетом по безопасности национального регулятора лекарств. Сотрудничать с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в области поставок этой вакцины - как в Индию, так и другие государства мира продолжает фармацевтическая компания Dr. Reddy's.
Ранее Dr. Reddy's содействовала организации клинических испытаний российского препарата в Индии, отмечает газета The Times of India.
Разработанный в РФ препарат будет уже третьей вакциной, разрешенной к использованию на территории Индии. Власти страны также одобрили препарат Covishield, создаваемый на индийских предприятиях по технологиям компании AstraZeneca, и разработанный местными специалистами Covaxin.
В минувший понедельник Индия оказалась на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В течение последних суток в стране зарегистрировали еще около 169 тыс. инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 904. За период с начала пандемии в Индии коронавирус был подтвержден у 13,53 млн человек.
Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему "Спутник V" не пускают на рынок Евросоюза.
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