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Застреленный в фитнес-клубе в Москве оказался вором в законе
20:04
Фото: sledcom.ru
Мужчина, застреленный сегодня в одном из столичных фитнес-клубов, является т.н. криминальным авторитетом, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы уточняется, что жертвой покушения стал сорокалетний Али Гейдаров. В преступных кругах он был известен под кличкой Альберт Рыжий.
Источник агентства сообщил, что Али Гейдаров являлся т.н. вором в законе, получив соответствующий титул еще в 2012 году. Впоследствии его криминальная деятельность распространялась в Архангельске и Петербурге. Сведений о том, что могло стать мотивом покушения, пока нет.
ЧП случилось сегодня в фитнес-клубе, расположенном на улице Авиационной улице. По предварительной информации, неизвестный стрелял в одного из посетителей, после чего успел скрыться. От полученного ранения потерпевший скончался.
По факту покушения следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Обстоятельства инцидента выясняют специалисты, на месте преступления сейчас продолжают работу криминалисты столичного управления СКР.
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