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В Белоруссии почтили память жертв теракта в минском метро
11.4.2021 20:28
Фото: smi2.net
В воскресенье у знака "Река жизни" в память о погибших в результате теракта был выставлен почетный караул из числа работников Минского метрополитена, передает ТАСС. Жертвами трагедии, случившейся на станции "Октябрьская" десять лет назад, стали пятнадцать человек, еще более трехсот получили ранения.
В течение дня к мемориалу приходят представители общественных организаций и трудовых коллективов, городской администрации. Жители Минска несут цветы к скульптурной композиции из бронзы "Река памяти", которая изображает поток из пятнадцати волн по числу случайных жертв взрыва в метро Минска.
Теракт в минской подземке произошел вечером 11 апреля 2011 года. Одиннадцать пострадавших от полученных ранений скончались на месте, еще четверо - позднее в больницах. В числе тех, кто был травмирован, оказались трое россиян.
Виновными в инциденте, ставшим единственным за всю историю Минского метро, позже были признаны 25-летние белорусы Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Суд приговорил их к высшей мере. Смертный приговор привели в исполнение - родственники осужденных получили соответствующие уведомления весной 2012 года.
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