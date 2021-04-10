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Голландские журналисты заявили, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17
19:14
Фото: hibiny.com
В распоряжение нидерландских журналистов поступили многочисленные телефонные разговоры Сергея Дубинского, который входит в число обвиняемых по делу о крушении Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Записи были сделаны Службой безопасности Украины (СБУ), утверждает Nieuwsuur.
Расшифровку содержания двенадцати бесед ранее уже обнародовала Совместная следственная группа (ССГ), которая устанавливает обстоятельства трагедии, передает голландская программа Nieuwsuur. Всего же в распоряжение журналистов поступили тысячи разговоров, записи которых ранее были сделаны СБУ.
Материалы свидетельствуют о том, что рейс MH17 сбили из комплекса "Бук". В сообщении утверждается, что изученные голландскими журналистами записи подтверждают выводы, сделанные ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов. Содержание разговоров и реконструкция событий, основанная на этих записях, сегодня были опубликованы программой Nieuwsuur.
Крушение лайнера "Малайзийских авиалиний", из Амстердама следовавшего в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии, случившейся под Донецком, стали тогда все, кто находился на борту Boeing - 298 человек, среди которых были граждане десяти стран.
ССГ, созданная в целях расследования аварии, назвала подозреваемыми экс-главу ополченцев Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и трех его подчиненных, в том числе, Сергея Дубинского. Весной 2020 года в Нидерландах начался суд по этому делу. Четверо подозреваемых обвиняются в том, что якобы доставили зенитную установку "Бук" из России в Донбасс.
В Москве в ответ на призывы взять на себя ответственность за причастность к случившемуся, не раз указывали на безосновательность аргументов обвинения. Российская сторона подчеркивала, что за рубежом отказываются использовать выводы, которые она готова предоставить.
Власти Австралии и Нидерландов в прошлом выступали с заявлениями о том, что полностью доверяют выводам экспертов ССГ, однако в Малайзии к ним отнеслись с сомнением. В частности, премьер-министр страны Махатхир Мохамад указывал, что РФ располагает такими ракетами, но они есть и у Украины.
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