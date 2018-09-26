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Австралия и Нидерланды доверяют экспертам ССГ, расследовавшим крушение «Боинга» над Донбассом
11:36
Фото: ednews.net
Марис Пэйн
Власти Австралии и Нидерландов объявили о том, что доверяют экспертам, которые проводили расследование крушения "Боинга" над Донбассом. По мнению представителей руководства обеих стран, Москва отказывается признавать беспристрастность Совместной следственной группы.
Глава австралийского МИД Марис Пэйн высказала обвинения в адрес властей РФ. Как заявила иностранный дипломат, российское руководство не хочет признавать результаты, к которым пришла Совместная следственная группа (ССГ), устанавливавшая причины трагедии. По словам Пэйн, она готова подтвердить безусловную поддержку независимого расследования, которое проводит ССГ.
Министр с сожалением указала, что в Москве отказываются принять все фактические свидетельства, которые приводит ССГ. Заявление было сделано по итогам встречи с главами МИД Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины, которые входят в ССГ. Пэйн при этом подчеркнула, что в Австралии экспертов ССГ считают беспристрастными и независимыми, поэтому полностью доверяют их профессионализму.
Позже с заявлением подобного содержания выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Напомним, минувшей весной в Нидерландах заявили о том, что "Бук", сбивший малайзийский "Боинг" летом 2014 года, якобы был переброшен из-под Курска. Именно к такому выводу пришла международная группа следователей. Эксперты ССГ установили, что ракета класса "земля-воздух", выпущенная четыре года назад по пассажирскому лайнеру MH17, который пролетал на восточными областями Украины, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ.
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