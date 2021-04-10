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В парламенте Ирана аварию в Натанзе сочли похожей на «акт саботажа»
15:02
Фото: rusevik.ru
Происшествие на ядерном объекте в Натанзе может быть "актом саботажа", допустил депутат иранского парламента Малек Шариати Ниясар. По его словам, в Меджлисе намерены детально разобраться "с этой проблемой.
Ранее в Тегеране сообщили о подробностях случившегося.
Подозрительным назвал ЧП, зафиксированное на ядерном объекте в городе Натанз, депутат Меджлиса (парламента) Ирана Малек Шариати Ниясар. Своим мнением по этому поводу он поделился в Twitter. Представитель официального Тегерана отметил, что авария напоминает акт саботажа, к которому могут быть причастны внешние силы, и потому "вызывает серьезные подозрения".
Малек Шариати Ниясар допустил проникновение на объект и указал, что инцидент, который случился "в национальный день атомных технологий", когда Иран стремится к снятию санкций Запада. Поэтому, подчеркнул парламентарий, в Меджлисе уже сегодня намерены самым тщательным образом разобраться с возникшей проблемой.
Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди рассказал о случившемся в Натанзе. По его словам, авария была зафиксирована в распределительной электросети атомного объекта. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды выявлено при этом не было. Причины ЧП предстоит установить специалистам.
Цех по производству усовершенствованных центрифуг был запущен в Натанзе накануне, 10 апреля. Там практически сразу начали осуществлять испытания и газификацию центрифуг нового поколения.
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