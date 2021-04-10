Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа дата похорон супруга Елизаветы II

10.4.2021 21:00

Фото: jauns.lv



В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится восемь дней - вплоть до 17 апреля, когда пройдут похороны герцога Эдинбургского Филиппа, передает ВВС.



Траурная церемония состоится в Виндзоре.



Сегодня в полдень британские военные дали сорок один пушечный залп в память о ушедшем из жизни супруге королевы. Залпы производились по одному в минуту в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Гибралтаре. Британское телевидение вело трансляцию мемориальных мероприятий.



Траурный салют сегодня также был дан на британских военных базах и кораблями ВМС королевства, находящимися в море.



В течение ближайших восьми дней по всей Великобритании будут оставаться приспущенными все государственные флаги, кроме королевского штандарта, который поднимают в периоды, когда королева Елизавета II находится в резиденции. Членам королевской семьи предстоит соблюдать траур в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филиппа на протяжении двух недель.



Ранее Букингемский дворец сообщил, что похороны супруга королевы Великобритании пройдут 17 апреля в Виндзоре. Согласно желанию покойного, траурная церемония будет организована как "церемониальные королевские похороны", отмечалось в официальном заявлении.



Герцог Эдинбургский Филипп скончался накануне, 9 апреля, не дожив лишь два месяца до своего столетнего юбилея. Супруг Елизаветы II прожил дольше любого другого из мужчин королевской семьи Великобритании.



Принц Филипп по состоянию здоровья перестал принимать участие в публичных мероприятиях еще в 2017 году. В минувшем январе он перенес операцию на сердце, после чего почти месяц провел в больницах. Это был самый долгий период, на который мужа Елизаветы II когда-либо был госпитализировали.



Автор: Злата Богатова

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