|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Турции в ДТП с автобусом погибла туристка из России
14:58
Фото: rtyva.ru
В Турции в результате дорожной аварии с участием автобуса, который перевозил туристов, погибла гражданка РФ.
По данным российских дипломатов, пострадали двадцать шесть сограждан.
Как рассказали в генеральном консульстве РФ в Анталье, смертельная авария зафиксирована сегодня примерно в 9.30 утра по местному времени. По предварительным данным, причиной ЧП на трассе Конья — Аксарай стала обледеневшая дорога.
В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу россиян. Тридцать два туриста из РФ отдыхали в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", передает РИА Новости со ссылкой на заявление российских дипломатов.
Сейчас генкосульство поддерживает связь с местными правоохранительными органами, выясняя все обстоятельства случившегося. В дипмиссии отметили, что "турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок". По предварительным данным, в аварии пострадали не менее двадцати шести туристов из РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|