Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции в ДТП с автобусом погибла туристка из России

14:58

Фото: rtyva.ru



В Турции в результате дорожной аварии с участием автобуса, который перевозил туристов, погибла гражданка РФ.



По данным российских дипломатов, пострадали двадцать шесть сограждан.



Как рассказали в генеральном консульстве РФ в Анталье, смертельная авария зафиксирована сегодня примерно в 9.30 утра по местному времени. По предварительным данным, причиной ЧП на трассе Конья — Аксарай стала обледеневшая дорога.



В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу россиян. Тридцать два туриста из РФ отдыхали в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", передает РИА Новости со ссылкой на заявление российских дипломатов.



Сейчас генкосульство поддерживает связь с местными правоохранительными органами, выясняя все обстоятельства случившегося. В дипмиссии отметили, что "турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок". По предварительным данным, в аварии пострадали не менее двадцати шести туристов из РФ.



Автор: Злата Богатова

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