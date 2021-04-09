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В Турции в ДТП с автобусом погибла туристка из России


14:58
В Турции в ДТП с автобусом погибла туристка из РоссииФото: rtyva.ru

В Турции в результате дорожной аварии с участием автобуса, который перевозил туристов, погибла гражданка РФ.

По данным российских дипломатов, пострадали двадцать шесть сограждан.

Как рассказали в генеральном консульстве РФ в Анталье, смертельная авария зафиксирована сегодня примерно в 9.30 утра по местному времени. По предварительным данным, причиной ЧП на трассе Конья — Аксарай стала обледеневшая дорога.

В аварию попал автобус, который перевозил в Каппадокию группу россиян. Тридцать два туриста из РФ отдыхали в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", передает РИА Новости со ссылкой на заявление российских дипломатов.

Сейчас генкосульство поддерживает связь с местными правоохранительными органами, выясняя все обстоятельства случившегося. В дипмиссии отметили, что "турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок". По предварительным данным, в аварии пострадали не менее двадцати шести туристов из РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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