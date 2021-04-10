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«Союзмультфильм» за год потерял половину выручки с YouTube


10.4.2021 11:09
«Союзмультфильм» за год потерял половину выручки с YouTubeФото: pwo.su

В связи с изменениями правил, распространяющихся на контент для детей, компания "Союзмультфильм" менее чем за год потеряла около 30−40 млн рублей.

Сумма составляет порядка половины обычного дохода канала YouTube, сообщает vc.ru.

По данным открытых источников, осенью прошлого года в связи с обновленными требованиями компании пришлось убрать с этой платформы классическую коллекцию мультфильмов. Они были перенесены на Premier. Позднее из YouTube убрали и некоторые фильмы из современной коллекции. Контент "Союзмультфильма" сейчас доступен пользователям в онлайн-кинотеатрах "КиноПоиск HD" и Okko.

Напомним, в начале прошлого года руководство YouTube объявило о запрете таргетированной рекламы в видеороликах, предназначенных  для детской аудитории. Кроме того, такие материалы больше не добавляют в раздел "Рекомендации".

Ранее глава японской анимационной студии Ghibli Тошио Судзуки раскрыл секрет женских персонажей фильмов Хаяо Миядзаки. По словам продюсера, практически все героини, созданные легендарным мультипликатором, немного похожи на его мать в молодости.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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