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Раскрыта тайна женских персонажей Хаяо Миядзаки
9.4.2021 15:31
Фото: livejournal.com
Все главные героини мультфильмов Хаяо Миядзаки в какой-то степени перекликаются с образом его матери.
Об этом рассказал глава японской анимационной студии Ghibli Тошио Судзуки, передает портал Comicbook.
По словам продюсера, практически все женские персонажи фильмов Хаяо Миядзаки немного похожи на его мать в молодости. Как пошутил Тошио Судзуки во время очередного интервью, у аниматора "есть комплекс матери".
В 2013 году Миядзаки официально объявил о том, что решил завершить карьеру, передав эстафету мультипликации представителям нового поколения. Однако спустя четыре года представители Ghibli подтвердили сведения о том, что режиссер приступает к работе над новым проектом.
Вскоре стало известно, что основой для фильма станет книга Гэндзабуро Есино "Как поживаете?", которая впервые увидела свет еще в 1930-х годах. Произведение, особенно популярное у мальчиков, входит в классику японской литературы для детей. Автор рассказывает о подростке, который часто беседует со своим дядей, обсуждая человеческие взаимоотношения и судьбы общества, будущее и многие другие философские вопросы.
В осуществлении этого проекта участвует известный аниматор Такеши Хонда, в прошлом работавший над множеством популярных аниме-сериалов и видеоигр. Представители студии Ghibli отмечают, что Миядзаки собирается в своем новом фильме создать образ, который бы превосходил реальность, и "Хонда может это сделать".
Предполагается, что фильм будет готов летом этого года.
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