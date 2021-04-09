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Депутата вологодской гордумы обвиняют в попытке мошенничества


9.4.2021 14:27
Депутата вологодской гордумы обвиняют в попытке мошенничестваФото: kompromat.wiki

В покушении на мошенническое хищение 25 млн рублей обвиняют депутата гордумы Вологды Владимира Корытина, передает агентство "Интерфакс".

По данным регионального СУ СКР, преступление было совершено около года назад.

В сообщении ведомства указано, что в апреле прошлого года обвиняемый узнал об уголовном деле, которое было возбуждено по факту причинения имущественного ущерба представителем местной коммерческой организации. В результате депутат ввел в заблуждение экс-руководителя этой компании.

Связавшись по телефону с бывшим директором организации, депутат сообщил ему заведомо ложные сведения. В частности, за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей он выразил готовность добиться прекращения уголовного дела, а также помочь избежать уголовной ответственности. Рассказывая о знакомствах в силовых структурах Вологды, депутат также утверждая, что правоохранители за 14 млн рублей окажут содействие в решении возникших сложностей. По версии следствия, в действительности все деньги обвиняемый намеревался присвоить.

Коммерсант, получивший предложение дать взятку, решил обратиться в региональное УФСБ России. В результате в начале июня прошлого года депутата задержали с поличным, когда в кабинете юрисконсульта ему передавали 3,3 млн рублей. При этом обвиняемый, намереваясь скрыть свои преступные замыслы, передал юристу для подписания договор денежного займа с процентами. Однако следователям уже удалось восстановить истинную картину событий.

Фигуранту уже предъявили окончательное обвинение по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Материалы, собранные в ходе расследования, переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело начнет рассматриваться в суде.

Следственные органы, сообщив о подробностях преступления, не называли имя обвиняемого. Со ссылкой на собственный информированный источник агентство "Интерфакс" уточняет, что речь идет о единороссе Владимире Корытине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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