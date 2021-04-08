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РФПИ отзывает партию «Спутник V» из Словакии из-за нарушений


8.4.2021 20:23
РФПИ отзывает партию «Спутник V» из Словакии из-за нарушенийФото: wildrome.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии возвратить в РФ партию вакцины от коронавируса "Спутник V", которая ранее была доставлена в страну.

Причиной такого решения стали допущенные иностранными партнерами нарушения контракта, указано в официальном Twitter организации.

По данным РФПИ, правительству Словакии ранее была направлена просьба предоставить созданный в России  препарат для проведения тестирования в сертифицированную лабораторию Евросоюза. В минувший вторник, 6 апреля, к представителям Братиславы обратились с просьбой возвратить партию вакцины по причине "многочисленных нарушений контрактов".

Разработчики вакцины назвали саботажем действия Госинститута контроля за лекарственными средствами (SIDC) Словакии. Несмотря на условия контракта с российской стороной, вакцина "Спутник V" была направлена для испытаний в лабораторию, которая не входит в соответствующую официальную сеть ЕС по контролю качества лекарств.

Кроме того, SIDC ведут "кампанию по дезинформации", направленную против "Спутника V". В РФПИ пояснили, что сейчас также планируются "дополнительные провокации". В частности, речь идет о фейковых сообщениях регулятора о характеристиках вакцины, поставленной в Словакию. Представители иностранной госструктуры заявили, что партия "Спутник V" якобы отличается от препарата, описание которого ранее появилось в научном журнале The Lancet.

в РФПИ при этом выразили надежду на разрешение внутренних разногласий в Словакии и дальнейшем взаимодействии в целях победы над COVID-19. В сообщении подчеркивается, что "вакцины должны спасать жизни", их нельзя использовать как инструменты "геополитической и внутриполитической" борьбы. Создатели препарата также отметили, что готовы продолжать помогать жителям Словакии в проведении вакцинации.

Власти Словакии, не дожидаясь официального одобрения регулятора ЕС, ранее вслед за Венгрией зарегистрировали "Спутник V" и начали использовать его для защиты своего населения от коронавируса. По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, в период с мая по июнь Словакия получит 2 млн доз вакцины. Представитель официальной Братиславы при этом подчеркивал, что "никогда не позволил бы вернуть" лекарственные средства, хотя после прибытия в страну первой партии российского препарата было много "крика".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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