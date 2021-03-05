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Премьер Словакии полностью исключил отказ от российской вакцины
07:03
Фото: vk.com
Словакия не намерена отказываться от использования российской вакцины "Спутник V", заявил премьер-министр страны Игор Матович. Он подчеркнул, что препарат, предназначенный для борьбы с коронавирусом, "не полетит обратно в Россию и будет спасть жизни" в республике.
По словам Игора Матовича, он "никогда не позволил бы вернуть" лекарственные средства. В своем Facebook он напомнил, "сколько было крика" после прибытия в страну первой партии российского препарата. И хотя республика является неотъемлемой частью Евросоюза, Братислава не намерена отказываться от спасения людей от COVID-19 лишь потому, что вакцина разработана и произведена в РФ, подчеркнул глава правительства Словакии.
Ранее власти Словакии не стали дожидаться официального одобрения регулятора Евросоюза и вслед за Венгрией зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, в период с мая по июнь Словакия должна получить 2 млн доз средства, предназначенного для вакцинации от коронавируса.
Президент Словакии с недовольством отреагировала на решение правительства о приобретении российского препарата. Как заявила Зузана Чапутова, она не будет пропагандировать применение вакцины от коронавируса, которая еще не получила разрешения к использованию от соответствующих структур Евросоюза.
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