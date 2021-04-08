Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Апелляционный суд не смягчил приговор лидеру ячейки «Аум синрике»

8.4.2021 10:07

Фото: vk.com



Апелляционный военный суд оставил в силе приговор, вынесенный ранее главарю российской ячейки сообщества "Аум синрике" (деятельность организации официально запрещена в РФ) Михаилу Устьянцеву. Лидер сообщества осенью прошлого года был признан виновным в создании террористической группировки.



Апелляционная коллегия не выявила каких-либо оснований для отмены либо изменения приговора в отношении осужденного, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей суда. Поэтому вынесенный осенью прошлого года вердикт был оставлен в том же виде.



Южный окружной военный суд признал Михаила Устьянцева в создании сообщества, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами либо другим причинением вреда, и руководстве такой группой. Обвиняемый был приговорен к наказанию в виде пятнадцати лет лишения свободы с отбыванием колонии строгого режима.



Деятельность Устьянцева была пресечена сотрудниками ФСБ в мае 2018 года. Он был задержан под Волгоградом, когда проводил очередную встречу с адептами, снабжая их предметами религиозного культа и соответствующей литературой. Кроме того, он успел собрать с них деньги в размере более миллиона рублей. В ходе дальнейшего расследования и суда было установлено, что задержанный был главарем структурного подразделения террористической группировки "Аум синрике", деятельность которой в РФ запрещена с 2016 года, в соответствии с решением Верховного суда.



По данным СКР, под руководством Устьянцева среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда и целого ряда других российских населенных пунктов распространялась религиозная доктрина. Граждан, ставших ее адептами, побуждали передавать лидеру группы деньги, которые Устьянцев затем направлял японским представителям "Аум синрике". Действия Устьянцева в результате были квалифицированы как финансирование терроризма.



Известно также, что разнообразные занятия и семинары среди адептов этой ячейки организовывались не только в РФ, но и за пределами страны, в частности, на территории Грузии, Марокко, Молдавии, Сербии, Турции и Черногории.



Несколько соучастников Устьянцева сейчас остаются объявленными в розыск.



Летом 2018 года в Японии казнили 63-летнего Тидзуо Мацумомто, получившего печальную известность как Секо Асахара и считавшего себя одновременной реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Власти страны также привели в исполнение смертный приговор, вынесенный Киехидэ Хаякаве, считавшемся вторым человеком в секте и отвечавшим за строительство, и еще одиннадцати главарям экстремистской группировки.



Автор: Злата Богатова

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