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СМИ: Госпитализированный хоккеист Емелин мог употреблять наркотики
17:19
Фото: vk.com
В организме попавшего в больницу капитана омского "Авангарда" Алексея Емелина выявлены следы наркотических средств, передает "Бизнес Online".
Как стало известно, правоохранительные органы в скором времени приступят к проверке по факту результатов экспертизы.
В анализах хоккеиста омского "Авангарда" Алексея Емелина выявили следы опиатов и каннабиноидов, передает "Бизнес Online" со ссылкой на собственный источник. Соответствующее заключение передано в правоохранительные органы. В случае подтверждения факта употребления наркотических веществ спортсмена могут привлечь к административной ответственности.
34-летний Алексей Емелин накануне был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского. Спортсмену стало плохо после матча плей-офф КХЛ с "Ак Барсом". Во время игры хоккеист получил травму нижней части тела.
По данным портала "Спорт-Экспресс", врачи предварительно диагностировали у хоккеиста почечно-печеночную недостаточность. Сам спортсмен отрицает применение каких-либо запрещенных веществ.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что спортсмену может грозить пересадка печени. Пресс-служба хоккейного клуба эти сведения не подтвердила.
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