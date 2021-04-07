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Жительница Хабаровска перевела мошенникам около 2 млн рублей
7.4.2021 12:54
Фото: vk.com
Злоумышленники выманили у доверчивой жительницы Хабаровска около 2 млн рублей, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей местной полиции. Женщину по телефону убедили перевести деньги на незнакомые счета. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
По итогам проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как рассказала полицейским 45-летняя потерпевшая, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Сообщив, что преступники якобы хотят похитить деньги с ее счета, мошенница предложила перевести средства на безопасные счета.
Доверчивая хабаровчанка, получив смс с реквизитами, отправилась в банкомат и перевела злоумышленникам около двух миллионов рублей. Сейчас правоохранители пытаются установить личность преступников, причастных к инциденту, рассказалиУМВД по Хабаровскому краю.
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