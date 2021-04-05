|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В МИД допустили, что посол не возвратится в США в ближайшее время
05:06
Фото: finglobal.ru
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, возможно, не возвратится в Вашингтон в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.
В беседе с журналистами представитель МИД заявил, что сроки приезда дипломата зависят от действий американской стороны.
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в Москве ожидают, что американское руководство все же продемонстрирует стремление к относительной нормализации двусторонних отношений. От действий властей Соединенных Штатов зависит, когда глава российской дипмиссии возвратится в Вашингтон.
По данным ТАСС, консультации Анатолия Антонова в Москве пока еще не завершены. Со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечалось, что речь пока не идет о каких-либо конкретных датах возвращения российского посла в США.
Главу посольства РФ в Вашингтоне вызвали в Москву после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Американский лидер позволил себе резкую критику в адрес российского коллеги. В частности, он заявил, что Владимир Путин "заплатит" за попытки повлиять на процесс американских выборов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|