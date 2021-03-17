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Захарова назвала беспрецедентным вызов Антонова в Москву для консультаций


17.3.2021 22:07
Захарова назвала беспрецедентным вызов Антонова в Москву для консультацийФото: press-az.com

Беспрецедентным шагом назвала вызов главы российской дипмиссии в Вашингтоне в Москву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Посол Анатолий Антонов был приглашен для проведения консультаций о перспективах нормализации взаимоотношений двух держав.

Как информирует МИД РФ, российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова вызвали в Москву. Приглашение обусловлено необходимостью проведения консультаций, связанных с "путями выправления" двусторонних отношений. Сейчас они остаются "в тяжелом состоянии", практически зашли в тупик, указано в Telegram-канале отечественного дипломатического ведомства.

В тексте также подчеркивается, что в Москве заинтересованы в том, чтобы не допустить "необратимой деградации" связей с Вашингтоном. Российским властям сейчас важно выяснить, как можно нормализовать двусторонние отношения.

Ранее в эфир американской телекомпании ABC вышло интервью главы Белого дома Джо Байдена. По его словам, российские власти должны будут "заплатить" за попытки повлиять на процесс американских выборов. Говоря о президенте РФ Владимире Путине, политик заявил, что достаточно хорошо его знает.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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