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Песков предостерег Киев от провокаций в Донбассе


6.4.2021 15:15
Песков предостерег Киев от провокаций в ДонбассеФото: kapital.kz

Главным сейчас является то, чтобы власти Украины не имели плана провокации на территории Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обстановка в регионе "действительно оставляет желать лучшего".

Прокомментировав ситуацию в Донбассе и перспективы урегулирования конфликта, Дмитрий Песков подчеркнул, что главным сейчас является то, чтобы власти Украины не имели плана провокации.

Официальный представитель Кремля также напомнил о недавних переговорах президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе телефонной беседы глава российского государства "детально обозначил" озабоченности официальной Москвы. По словам Пескова, озабоченность России, вызванная обстановкой в Донбассе, ранее уже доводилась и до других государств.

В Киеве на фоне очередного обострения обстановки на линии противостояния выступили за проведение экстренной встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Пресс-служба киевской делегации в своем телеграм-канале напомнила о гибели трех военнослужащих и ранении мирного жителя населенного пункта Красногоровка.

По мнению украинской стороны, инциденты, зафиксированные в последнее время, свидетельствуют о грубых нарушениях режима прекращения огня на фоне усиления группировки войск близ госграницы Украины. В сообщении также упоминалась "воинственная риторика" представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на которую в Киеве отреагировали с глубокой обеспокоенностью.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, выдвинул ультиматум. В эфире канала "Украина 24" он заявил, что требует исключить из делегации Донецка Майю Пирогову.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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