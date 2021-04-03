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Кравчук потребовал удалить представителя ДНР с переговоров по Донбассу


13:09
Кравчук потребовал удалить представителя ДНР с переговоров по ДонбассуФото: korupciya.com

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, выдвинул ультиматум.

В эфире канала "Украина 24" он заявил, что требует исключить из делегации Донецка Майю Пирогову.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил с требованием исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Майю Пирогову.

Как заявил Кравчук, его делегация покинет переговоры, даже не приступив к обсуждениям, если там появится Пирогова. Выдвинув такой ультиматум, бывший украинский лидер заявил, что представители Киева не намерены объяснять, почему объявлено такое требование.

Кравчук пояснил, что уже обратился с призывом исключить представительницу ДНР к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.

Майя Пирогова была назначена представителем Донецка в ТКГ в минувшем январе. Около трех лет назад украинские власти заочно признали ее виновной в создании террористической организации и приговорили к десяти годам лишения свободы. С того времени она продолжает числиться в розыск. Кроме того, Пирогова была внесена в базу "Миротворца" как пособница боевиков и антиукраинская пропагандистка.

Напомним, не так давно Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в Донбассе. Учитывая подобный сценарий, к переговорному процессу следует привлечь США, заявил он в минувшем марте. Сейчас Киев уже начал обсуждать эти вопросы с представителями Вашингтона, но это пока происходит не в публичном формате.

Глава украинской делегации в контактной группе также предположил, что в Москве могут не поддержать идею вовлечения в переговорный процесс американской стороны. В таком случае российскому руководству необходимо будет аргументировать такую позицию, отметил первый украинский президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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