Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кравчук потребовал удалить представителя ДНР с переговоров по Донбассу

13:09

Фото: korupciya.com



Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, выдвинул ультиматум.



В эфире канала "Украина 24" он заявил, что требует исключить из делегации Донецка Майю Пирогову.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил с требованием исключить из политической подгруппы представителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Майю Пирогову.



Как заявил Кравчук, его делегация покинет переговоры, даже не приступив к обсуждениям, если там появится Пирогова. Выдвинув такой ультиматум, бывший украинский лидер заявил, что представители Киева не намерены объяснять, почему объявлено такое требование.



Кравчук пояснил, что уже обратился с призывом исключить представительницу ДНР к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.



Майя Пирогова была назначена представителем Донецка в ТКГ в минувшем январе. Около трех лет назад украинские власти заочно признали ее виновной в создании террористической организации и приговорили к десяти годам лишения свободы. С того времени она продолжает числиться в розыск. Кроме того, Пирогова была внесена в базу "Миротворца" как пособница боевиков и антиукраинская пропагандистка.



Напомним, не так давно Кравчук допустил начало широкомасштабного конфликта в Донбассе. Учитывая подобный сценарий, к переговорному процессу следует привлечь США, заявил он в минувшем марте. Сейчас Киев уже начал обсуждать эти вопросы с представителями Вашингтона, но это пока происходит не в публичном формате.



Глава украинской делегации в контактной группе также предположил, что в Москве могут не поддержать идею вовлечения в переговорный процесс американской стороны. В таком случае российскому руководству необходимо будет аргументировать такую позицию, отметил первый украинский президент.



Автор: Злата Богатова

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