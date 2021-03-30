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Путин провел переговоры с Меркель и Макроном
05:04
Фото: hi-news.ru
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главами Франции и ФРГ.
Беседа российского лидера с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном состоялась в формате видеоконференци, передает ТАСС.
Во время переговоров глава РФ, в частности, выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Как информирует пресс-служба Кремля, в ходе видеоконференции лидеров трех государств Владимир Путин указал на фактический отказ Киева от выполнения "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", которые были согласованы минувшим летом в контактной группе.
Представители официальных Берлина и Парижа обменялись с главой российского государства мнениями по ситуации, которая сейчас складывается на Украине. В сообщении отмечается, что стороны при этом вновь подтвердили безальтернативность соглашений, достигнутых еще в 2015 году в Минске. Договоренности представляют собой единственно возможную базу для "урегулирования внутреннего конфликта в этой стране", указано в тексте, опубликованном по итогам переговоров.
Другой темой беседы стали возможные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", созданной в РФ, на территорию Евросоюза. Путин также обсуждал с Меркель и Макроном вопросы, связанные с объединением усилий в борьбе с глобальной угрозой - пандемией. Иностранные лидеры также говорили с главой РФ о мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.
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