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Путин провел переговоры с Меркель и Макроном


05:04
Путин провел переговоры с Меркель и МакрономФото: hi-news.ru

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главами Франции и ФРГ.

Беседа российского лидера с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном состоялась в формате видеоконференци, передает ТАСС.

Во время переговоров глава РФ, в частности, выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Как информирует пресс-служба Кремля, в ходе видеоконференции лидеров трех государств Владимир Путин указал на фактический отказ Киева от выполнения "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", которые были согласованы минувшим летом в контактной группе.

Представители официальных Берлина и Парижа обменялись с главой российского государства мнениями по ситуации, которая сейчас складывается на Украине. В сообщении отмечается, что стороны при этом вновь подтвердили безальтернативность соглашений, достигнутых еще в 2015 году в Минске. Договоренности представляют собой единственно возможную базу для "урегулирования внутреннего конфликта в этой стране", указано в тексте, опубликованном по итогам переговоров.

Другой темой беседы стали возможные поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", созданной в РФ, на территорию Евросоюза. Путин также обсуждал с Меркель и Макроном вопросы, связанные с объединением усилий в борьбе с глобальной угрозой - пандемией. Иностранные лидеры также говорили с главой РФ о мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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