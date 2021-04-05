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В Суэцком канале сел на мель танкер


14:28
В Суэцком канале сел на мель танкерФото: smartmoney.one

В южной части Суэцкого канала сел на мель танкер Minerva Nike, следовавший под греческим флагом.

Как сообщает РИА Новости, в полном объеме движение предполагается восстановить в течение примерно получаса.

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, после чего движение вновь было блокировано. Судно перегородило канал, но его уже удалось вытащить, передает агентство со ссылкой на осведомленный источник.

Как стало известно, инцидент уже практически исчерпан. Судно, которое "немного село на мель", к настоящему времени "уже на ходу".

По данным портала MarineTraffic, в момент ЧП около танкера находилось по меньшей мере два буксира Суэцкого канала. Инцидент зафиксирован неподалеку от входа в наиболее широкую часть канала - Большое Горькое озеро.

Напомним, в конце минувшего марта движение по Суэцкому каналу оказалось блокированным из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция по перемещению судна длиной в 400 метров продолжалась несколько суток.

Автор: Злата Богатова

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