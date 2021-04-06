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Иорданским СМИ запретили писать о предполагаемом заговоре с участием принца
6.4.2021 14:02
Фото: mymsk.online
Генпрокурор столицы Иордании Хасан аль-Абдаллат объявил о запрете всех публикаций на тему предполагаемого заговора с участием бывшего наследного принца Хамзы ибн Хусейна. Как передает телевизионный канал Al Jazeera, решение властей страны распространяется и на социальные сети.
По словам Хасана аль-Абдаллата, власти приняли решение полностью запретить публикацию сведений, которые могут быть связаны "с этим вопросом на текущей стадии". Генпрокурор пояснил, что это сделано в целях сохранения в тайне расследования "секретных служб в отношении принца Хамзы и других". Запрет распространяется на все иорданские СМИ и соцсети, отметил глава столичного ведомства.
Ранее стало известно, что брата иорданского короля Абдаллы II ибн Хусейна заподозрили в сговоре с зарубежными силами. Родственник правящего монарха намеревался дестабилизировать ситуацию в стране, пишут зарубежные СМИ.
Накануне, 5 апреля, Хамза ибн Хусейн рассказал, что получил приказ армейского командования воздерживаться от контактов с внешним миром и не покидать дворец. Принц заявил, что не намерен выполнять эти требования военных. Он также обвиняет власти в некомпетентности и коррумпированности. По словам принца, руководству страны не понравились его встречи и публикации в социальных сетях, где он позволил себе критические замечания в адрес короля Иордании.
41-летний Хамза ибн Хусейн является сыном короля Хусейна ибн Талала и его супруги королевы Нур. В 2004 году единокровный брат короля Абдаллы был лишен титула наследного принца, который носил до этого в течение пяти лет.
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