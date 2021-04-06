ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca
Власти Великобритании могут ограничить использование вакцины AstraZeneca
Выявлена утечка данных граждан, обращавшихся за кредитом
Выявлена утечка данных граждан, обращавшихся за кредитом
ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Госпитализированный хоккеист Емелин мог употреблять наркотикиСМИ: Госпитализированный хоккеист Емелин мог употреблять наркотики
Ситуация с Zoom не повлияет на российские школы, заявил глава МинпросвещенияСитуация с Zoom не повлияет на российские школы, заявил глава Минпросвещения
В МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортахВ МВД рассказали о возможных изменениях в российских паспортах
В МИД допустили, что посол не возвратится в США в ближайшее времяВ МИД допустили, что посол не возвратится в США в ближайшее время
В США зафиксировали штамм коронавируса с двумя мутациями из ИндииВ США зафиксировали штамм коронавируса с двумя мутациями из Индии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Иорданским СМИ запретили писать о предполагаемом заговоре с участием принца


6.4.2021 14:02
Иорданским СМИ запретили писать о предполагаемом заговоре с участием принцаФото: mymsk.online

Генпрокурор столицы Иордании Хасан аль-Абдаллат объявил о запрете всех публикаций на тему предполагаемого заговора с участием бывшего наследного принца Хамзы ибн Хусейна. Как передает телевизионный канал Al Jazeera, решение властей страны распространяется и на социальные сети.

По словам Хасана аль-Абдаллата, власти приняли решение полностью запретить публикацию сведений, которые могут быть связаны "с этим вопросом на текущей стадии". Генпрокурор пояснил, что это сделано в целях сохранения в тайне расследования "секретных служб в отношении принца Хамзы и других". Запрет распространяется на все иорданские СМИ и соцсети, отметил глава столичного ведомства.

Ранее стало известно, что брата иорданского короля Абдаллы II ибн Хусейна заподозрили в сговоре с зарубежными силами. Родственник правящего монарха намеревался дестабилизировать ситуацию в стране, пишут зарубежные СМИ.

Накануне, 5 апреля, Хамза ибн Хусейн рассказал, что получил приказ армейского командования воздерживаться от контактов с внешним миром и не покидать дворец. Принц заявил, что не намерен выполнять эти требования военных. Он также обвиняет власти в некомпетентности и коррумпированности. По словам принца, руководству страны не понравились его встречи и публикации в социальных сетях, где он позволил себе критические замечания в адрес короля Иордании.

41-летний Хамза ибн Хусейн является сыном короля Хусейна ибн Талала и его супруги королевы Нур. В 2004 году единокровный брат короля Абдаллы был лишен титула наследного принца, который носил до этого в течение пяти лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

ФСИН: Навального перевели в медсанчастьФСИН: Навального перевели в медсанчасть
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕСГинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
Во Франции министров заподозрили в участии в тайных ужинахВо Франции министров заподозрили в участии в тайных ужинах
Суд выписал Twitter штрафы на 6,5 млн рублейСуд выписал Twitter штрафы на 6,5 млн рублей
В Грузии скончалась еще одна женщина, получившая прививку AstraZenecaВ Грузии скончалась еще одна женщина, получившая прививку AstraZeneca

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru