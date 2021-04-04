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Иорданского принца Хамзу обвинили в заговоре с другими государствами


4.4.2021 19:25
Иорданского принца Хамзу обвинили в заговоре с другими государствамиФото: mymsk.online

МИД Иордании информировал о том, что принц Хамза ибн Хусейн, являющийся сводным братом короля, мог участвовать в заговоре с иностранными государствами. Как заявил глава дипломатического ведомства Айман Садафи, родственник монарха намеревался дестабилизировать обстановку в стране.

Глава МИД Иордании Айман Сафади выступил на пресс-конференции, рассказав об аресте примерно двадцати человек по подозрению в планировании государственного переворота. Министр не стал уточнять при этом, с какими именно странами мог сотрудничать сводный брат короля Абдаллы II.

По официальным данным, 41-летний принц Хамза сейчас находится под домашним арестом.

Ранее британская телерадиокорпорация BBC распространила видеозапись, переданную адвокатом принца. Родственник короля Иордании на этих кадрах обвиняет власти в некомпетентности и коррумпированности. По словам принца, руководству страны не понравились его встречи и публикации в социальных сетях, где он позволил себе критические замечания в адрес короля Иордании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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