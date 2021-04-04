|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Иорданского принца Хамзу обвинили в заговоре с другими государствами
4.4.2021 19:25
Фото: mymsk.online
МИД Иордании информировал о том, что принц Хамза ибн Хусейн, являющийся сводным братом короля, мог участвовать в заговоре с иностранными государствами. Как заявил глава дипломатического ведомства Айман Садафи, родственник монарха намеревался дестабилизировать обстановку в стране.
Глава МИД Иордании Айман Сафади выступил на пресс-конференции, рассказав об аресте примерно двадцати человек по подозрению в планировании государственного переворота. Министр не стал уточнять при этом, с какими именно странами мог сотрудничать сводный брат короля Абдаллы II.
По официальным данным, 41-летний принц Хамза сейчас находится под домашним арестом.
Ранее британская телерадиокорпорация BBC распространила видеозапись, переданную адвокатом принца. Родственник короля Иордании на этих кадрах обвиняет власти в некомпетентности и коррумпированности. По словам принца, руководству страны не понравились его встречи и публикации в социальных сетях, где он позволил себе критические замечания в адрес короля Иордании.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|