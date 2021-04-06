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Во Франции министров заподозрили в участии в тайных ужинах
6.4.2021 05:08
Фото: alcomag.ua
Члены кабмина Франции могли посещать рестораны, нарушая карантинные ограничения, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса, пишут зарубежные СМИ.
Прокуратура Парижа уже приступила к проверке по факту публикаций, распространившихся в СМИ.
Сообщения о некоторых министрах, которые проводили тайные ужины в ресторанах на фоне ужесточения ограничительных мер, распространились во французских СМИ. Как стало известно, проверку проводит и префектура полиции Парижа.
Столичные правоохранители указали, что намерены установить лиц, которые могли являться организаторами и участниками тайных вечеринок. Подобные мероприятия проводились "вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям", подчеркнули в полиции.
Первым о министрах, которые тайно посещали люксовые рестораны в Париже, рассказал телевизионный канал М6. В сюжете указывалось, что "некоторое число" высокопоставленных чиновников могли наслаждаться икрой и шампанским, делать заказы из меню от высококлассных шеф-поваров, не используя при этом маски.
Стоимость ужина на одного человека в таких заведениях, отмечает радиостанция Europe 1, может составлять от 160 до 490 евро. При этом рестораны во Франции приостановили деятельность еще в октябре прошлого года.
Ранее об ужесточении карантинных правил во Франции объявил глава государства Эммануэль Макрон. По данным французского министерства экономики, количество учреждений, приостановивших свою деятельность, с 90 тыс. возрастет до 150 тыс. Затраты на выплаты от государства увеличатся до 11 млрд евро в месяц. В эту сумму включены и пособия по безработице, а также деньги, предназначенные организациям на покрытие частично оплачиваемых отпусков их сотрудников.
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