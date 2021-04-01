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Франция из-за карантина будет ежемесячно тратить €11 млрд на пособия
07:03
Фото: vk.com
После введения новых ограничительных антикоронавирусных мер во Франции совокупный объем ежемесячной государственной помощи и компенсации компаниям возрастет до €11 млрд, передает Ouest-France. Ранее об ужесточении карантинных правил объявил глава государства Эммануэль Макрон.
Рост числа учреждений не первой необходимости, которые из-за ограничительных антикоронавирусных мер будут закрыты во Франции, приведет к тому, что затраты на выплаты от государства увеличатся до €11 млрд в месяц. В эту сумму включены и пособия по безработице, а также деньги, предназначенные организациям на покрытие частично оплачиваемых отпусков их сотрудников.
По данным французского министерства экономики, в результате ужесточения антикоронавирусных мер количество учреждений, приостановивших свою деятельность, с 90 тыс. возрастет до 150 тыс.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о необходимости расширить зону действия ранее уже введенных ограничений по всей стране. Ранее меры применялись лишь на территории 19 департаментов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.
В рамках борьбы с распространением COVID-19 теперь будут вновь закрыты все магазинов, в которых не продают товары первой необходимости. Кроме того, жителям Франции предстоит оформлять заявления, если они намереваются уйти от места жительства на расстояние более 10 км.
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