Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Франция из-за карантина будет ежемесячно тратить €11 млрд на пособия

07:03

Фото: vk.com



После введения новых ограничительных антикоронавирусных мер во Франции совокупный объем ежемесячной государственной помощи и компенсации компаниям возрастет до €11 млрд, передает Ouest-France. Ранее об ужесточении карантинных правил объявил глава государства Эммануэль Макрон.



Рост числа учреждений не первой необходимости, которые из-за ограничительных антикоронавирусных мер будут закрыты во Франции, приведет к тому, что затраты на выплаты от государства увеличатся до €11 млрд в месяц. В эту сумму включены и пособия по безработице, а также деньги, предназначенные организациям на покрытие частично оплачиваемых отпусков их сотрудников.



По данным французского министерства экономики, в результате ужесточения антикоронавирусных мер количество учреждений, приостановивших свою деятельность, с 90 тыс. возрастет до 150 тыс.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о необходимости расширить зону действия ранее уже введенных ограничений по всей стране. Ранее меры применялись лишь на территории 19 департаментов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.



В рамках борьбы с распространением COVID-19 теперь будут вновь закрыты все магазинов, в которых не продают товары первой необходимости. Кроме того, жителям Франции предстоит оформлять заявления, если они намереваются уйти от места жительства на расстояние более 10 км.



Автор: Злата Богатова

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