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Названы способы быстро справиться с бессонницей
5.4.2021 17:42
Фото: vk.com
Американский невролог Крис Уинтер перечислил достаточно простые способы справиться с бессонницей.
Рекомендации специалиста опубликованы изданием Men’s Health.
Говоря о стандартных советах, которые многим помогают скорее заснуть, Крис Уинтер напомнил о таких способах, как хорошо подобранные матрас или подушка. Некоторые специалисты считают, что эффект может дать и особенно удобная одежда для сна. Однако все эти методы не очень действенные, пояснил американский невролог.
Гораздо лучше работают физические упражнения. По мнению специалиста, всем, кто хочет хорошо высыпаться не стоит употреблять спиртное и постараться чаще медитировать. При борьбе с нарушениями сна важно соблюдать режим, отметил Уинтер. По его словам, если засыпать и просыпаться в одно и то же время, мозгу будет проще приспособиться к моменту, когда наступает время спать.
Людям, страдающим от бессонницы, стоит также понизить температуру в спальне. Изменив ее даже на несколько градусов, они смогут не только быстрее заснуть, но и проспать более длительное время, пояснил невролог.
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