|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Сахалине спасены семь человек, провалившиеся под лед на снегоходе
4.4.2021 16:16
Фото: vk.com
Семь человек провалились под лед во время поездки на снегоходе с санями по озеру Тунайча.
Всех пострадавших удалось спасти, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. После случившегося один человек госпитализирован.
ЧП случилось на озере Тунайча в Корсаковском районе, где семь человек оказались в воде. В числе тех, кто совершал поездку и провалился под лед на снегоходе с санями, было двое детей, сообщили представители регионального ведомства.
Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие к месту происшествия, использовали судно на воздушной подушке. Спасателям удалось поднять всех людей на борт, после чего пострадавших незамедлительно доставили в расположенный поблизости санаторий "Лесное озеро".
Представители ведомства пояснили, что состояние шести пострадавших после случившегося оценивается как удовлетворительное. Один мужчина, находившийся в бессознательном состоянии, для оказания помощи доставлен в Сахалинскую областную клиническую больницу.
Ранее стало известно об обнаружении тела жителя Приморья, семья которого погибла в начале марта. Как оказалось, мужчина оставался жив еще в течение примерно трех недель. Предположительно, он мог прятаться от поисковиков и спасателей, которые после трагедии на реке Раздольной прочесывали местность.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|