ИнтерНовости - новости в стране и мире
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники
В Обнинске полиция застрелила мужчину, взявшего мать в заложники
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянокВ Дубае за съемку в обнаженном виде задержали россиянок
ФСБ предотвратила теракт в КисловодскеФСБ предотвратила теракт в Кисловодске
Гинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕСГинцбург объяснил, почему «Спутник V» не пускают на рынок ЕС
Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева санаПатриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана
Ученые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятьюУченые: Злоупотребление сладким в детстве грозит в будущем проблемами с памятью

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Сахалине спасены семь человек, провалившиеся под лед на снегоходе


4.4.2021 16:16
На Сахалине спасены семь человек, провалившиеся под лед на снегоходеФото: vk.com

Семь человек провалились под лед во время поездки на снегоходе с санями по озеру Тунайча.

Всех пострадавших удалось спасти, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. После случившегося один человек госпитализирован.

ЧП случилось на озере Тунайча в Корсаковском районе, где семь человек оказались в воде. В числе тех, кто совершал поездку и провалился под лед на снегоходе с санями, было двое детей, сообщили представители регионального ведомства.

Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие к месту происшествия, использовали судно на воздушной подушке. Спасателям удалось поднять всех людей на борт, после чего пострадавших незамедлительно доставили в расположенный поблизости санаторий "Лесное озеро".

Представители ведомства пояснили, что состояние шести пострадавших после случившегося оценивается как удовлетворительное. Один мужчина, находившийся в бессознательном состоянии, для оказания помощи доставлен в Сахалинскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно об обнаружении тела жителя Приморья, семья которого погибла в начале марта. Как оказалось, мужчина оставался жив еще в течение примерно трех недель. Предположительно, он мог прятаться от поисковиков и спасателей, которые после трагедии на реке Раздольной прочесывали местность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Назван мотив наехавшего на полицию у КапитолияНазван мотив наехавшего на полицию у Капитолия
В Бразилии зафиксирован еще один новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканскимВ Бразилии зафиксирован еще один новый штамм коронавируса, схожий с южноафриканским
Полянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с БайденомПолянский объяснил отказ РФ выступать на встрече с Байденом
В Кот-д'Ивуаре боевики убили двух военнослужащихВ Кот-д'Ивуаре боевики убили двух военнослужащих
Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинацииНазвано число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru