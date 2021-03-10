Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье возбуждено дело после гибели семьи из пяти человек в реке

10.3.2021 08:03

Фото: tip.by



Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после гибели семьи с тремя детьми в реке Раздольной, передает ТАСС.



Как стало известно, речь идет о ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).



По предварительным данным, жители города Уссурийска отправились всей семьей на рыбалку в Надеждинский район 8 марта 2021 года. Супруги с тремя детьми поехали на автомобиле Nissan Datsun в окрестности населенного пункта Тавричанка. К вечеру они перестали выходить на связь.



В ходе организованных поисков утром следующего дня было найдено тело матери. Женщина скончалась на берегу устья реки Раздольной, возле полыньи. При последующем осмотре дна были обнаружены тела погибших детей, 2013, 2006 и 2007 г.р.



Предположительно, машина могла уйти под лед, когда водитель пытался "срезать" путь, пояснили представители регионального СУ СКР. В результате автомобиль оказался в воде. Женщина, по предварительным оценкам экспертов, скончалась от переохлаждения. Тело ее супруга продолжают искать спасатели.



Обстоятельства трагического происшествия предстоит выяснить специалистам в рамках уголовного дела. По факту случившегося сейчас также проводит проверку краевая прокуратура.



Автор: Злата Богатова

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