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В Приморье возбуждено дело после гибели семьи из пяти человек в реке
10.3.2021 08:03
Фото: tip.by
Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело после гибели семьи с тремя детьми в реке Раздольной, передает ТАСС.
Как стало известно, речь идет о ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, жители города Уссурийска отправились всей семьей на рыбалку в Надеждинский район 8 марта 2021 года. Супруги с тремя детьми поехали на автомобиле Nissan Datsun в окрестности населенного пункта Тавричанка. К вечеру они перестали выходить на связь.
В ходе организованных поисков утром следующего дня было найдено тело матери. Женщина скончалась на берегу устья реки Раздольной, возле полыньи. При последующем осмотре дна были обнаружены тела погибших детей, 2013, 2006 и 2007 г.р.
Предположительно, машина могла уйти под лед, когда водитель пытался "срезать" путь, пояснили представители регионального СУ СКР. В результате автомобиль оказался в воде. Женщина, по предварительным оценкам экспертов, скончалась от переохлаждения. Тело ее супруга продолжают искать спасатели.
Обстоятельства трагического происшествия предстоит выяснить специалистам в рамках уголовного дела. По факту случившегося сейчас также проводит проверку краевая прокуратура.
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