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В Приморье глава утонувшей семьи оставался жив еще три недели
3.4.2021 07:16
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Надеждинского района Приморского края продолжают выяснять обстоятельства трагического происшествия, которое в начале марта случилось на реке Раздольная (Суйфун).
Как стало известно, спустя почти три недели после ЧП было найдено тело главы семейства.
Труп мужчины обнаружили рыбаки, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей местного СУ СКР. По предварительным данным, мужчина скончался несколько дней назад. Предположительно, глава семьи, погибшей в провалившейся под лед машине, умер от истощения и переохлаждения. Смерть наступила примерно за сутки до того, как тело нашли рыбаки.
Корреспонденты "Вести. Приморья", посетившие ранее место происшествия, сообщили, что на этой территории после аварии активно велись поиски. Учитывая отсутствие на тот момент каких-либо следов, журналисты предположили, что мужчина мог прятаться. В течение более двух недель он сознательно отказывался от еды и не оставался рядом с местом, где погибли его жена и дети.
Отмечается, что глава семейства был найден в заброшенном рыбацком домике, который находится примерно в 600 м выше по течению от места, где в начале марта под лед провалился автомобиль Nissan Datsun. По словам рыбаков, добраться туда можно исключительно по воде. Местные жители, рассказав о том, как нашли труп мужчины, также отметили, что место на реке, где произошла трагедия, всегда было покрыто очень тонким льдом. В прошлом там уже не раз проваливались в воду машины.
По уточненным данным, в машине, помимо супругов из города Уссурийска, находились двое их детей и племянница. Они отправились на рыбалку в Надеждинский район 8 марта и пропали в окрестностях населенного пункта Тавричанка. Когда родственники забили тревогу, тело матери обнаружили на берегу устья реки Раздольной, возле полыньи. При последующем осмотре дна были найдены тела погибших в затонувшей машине детей, 2013, 2006 и 2007 г.р.
Предположительно, машина могла уйти под лед, когда водитель пытался "срезать" путь, пояснили представители регионального СУ СКР.
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