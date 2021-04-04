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Выпущено крупнейшее обновление игрового сервиса Apple Arcade


4.4.2021 15:17
Выпущено крупнейшее обновление игрового сервиса Apple ArcadeФото: playground.ru

Игровой сервис Arcade получил существенное обновление, которое может считаться самым крупным с момента запуска этой платформы.

Как передает пресс-служба американской корпорации Apple, перечень доступных пользователям игр пополнился тридцатью новыми проектами.

По словам вице-президента компании Apple Мэтта Фишера, обновление, которое получил сервис, можно считать "самым большим расширением с момента запуска".

После усовершенствования в Apple Arcade добавились категории: "Лучшие игры App Store" и "Нестареющая классика". На текущий момент перечень доступных игр, пополнившийся тридцатью новыми проектами, насчитывает уже свыше 180 позиций.

Apple презентовала сервис Arcade осенью 2019 года. С этого момента пользователи за ежемесячную фиксированную плату получают доступ к видеоиграм на устройствах Apple.

Ранее стало известно, что на смартфонах Honor снова появится возможность устанавливать сервисы американской компании Google. С таким заявлением выступил Джордж Чжао - гендиректор компании, отделившейся от китайской Huawei.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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