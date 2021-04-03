ИнтерНовости - новости в стране и мире
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины рассказал о положительном тесте на коронавирус
В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»
В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»
Скончался один из полицейских, пострадавших при инциденте у здания Конгресса США
Скончался один из полицейских, пострадавших при инциденте у здания Конгресса США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»
Кравчук потребовал удалить представителя ДНР с переговоров по ДонбассуКравчук потребовал удалить представителя ДНР с переговоров по Донбассу
В Киеве рассказали о «выговоре», полученном Зеленским от БайденаВ Киеве рассказали о «выговоре», полученном Зеленским от Байдена
В ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотникаВ ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотника
В красноярском нацпарке бездомные собаки за месяц загрызли семь животных В красноярском нацпарке бездомные собаки за месяц загрызли семь животных

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»


13:43
В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»Фото: livejournal.com

В Московской области при падении с крыши получил смертельные травмы сын художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, передает РИА Новости.

Как рассказал PR-директор студии Петро Шекшеев, предположительно, 14-летний школьник пытался сделать селфи.

Трагическое происшествие, унесшее жизни сына художественного руководителя и основателя детской творческой студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилла, случилось на территории Солнечногорского района Московской области. По предварительным данным, мальчик упал с высоты, когда делал селфи.

Как стало известно, подросток находился в загородном доме, где также была его бабушка. Родственница Кирилла заметила, что он взял ее телефон и отправился наверх, после чего начала искать его. Обходя дом, бабушка увидела распахнутое окно на третьем этаже, а затем - внука, который в тот момент лежал на земле в бессознательном состоянии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник.

1 апреля подросток отмечал свое 14-летие. В прошлом Кирилл выступал на концертах студии "Непоседы" в качестве соведущего, а также вел детские телепрограммы и успел сняться в кино.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В МИД Италии вызван российский посолВ МИД Италии вызван российский посол
В КНДР из-за сложной обстановки закрываются иностранные посольстваВ КНДР из-за сложной обстановки закрываются иностранные посольства
ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за СталинымФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
США пообещали помочь Украине в случае «российской агрессии»США пообещали помочь Украине в случае «российской агрессии»
В ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотникаВ ДНР ребенок погиб под обстрелом беспилотника

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru