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В Подмосковье трагически погиб сын худрука студии «Непоседы»
13:43
Фото: livejournal.com
В Московской области при падении с крыши получил смертельные травмы сын художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, передает РИА Новости.
Как рассказал PR-директор студии Петро Шекшеев, предположительно, 14-летний школьник пытался сделать селфи.
Трагическое происшествие, унесшее жизни сына художественного руководителя и основателя детской творческой студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилла, случилось на территории Солнечногорского района Московской области. По предварительным данным, мальчик упал с высоты, когда делал селфи.
Как стало известно, подросток находился в загородном доме, где также была его бабушка. Родственница Кирилла заметила, что он взял ее телефон и отправился наверх, после чего начала искать его. Обходя дом, бабушка увидела распахнутое окно на третьем этаже, а затем - внука, который в тот момент лежал на земле в бессознательном состоянии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на собственный источник.
1 апреля подросток отмечал свое 14-летие. В прошлом Кирилл выступал на концертах студии "Непоседы" в качестве соведущего, а также вел детские телепрограммы и успел сняться в кино.
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