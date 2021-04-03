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В Нидерландах решили пока не использовать вакцину AstraZeneca
07:06
Фото: lifeandcity.com
Власти Нидерландов объявили о решении на время приостановить применение вакцины от COVID-19, которая создана компанией AstraZeneca.
Препарат пока не будет использоваться для прививок всех категорий пациентов, сообщает NL Times.
За день до этого руководство страны приняло решение о том, что меры будут затрагивать лишь жителей старше 60 лет. Нидерландские власти пояснили, что медики получили новые сведения, касающиеся тромбообразования у некоторых пациентов после вакцинации.
Ранее Агентство по регулированию лекарственных средств и медизделий Великобритании информировало о выявлении тридцати случаев тромбоза у пациентов, которые были вакцинированы с использованием препарата AstraZeneca.
Напомним, не так давно в ряде стран объявили о приостановлении применения средства AstraZeneca из-за побочных реакций, которые связаны с тромбообразованием и нуждались в очень тщательном изучении. Вскоре после этого производитель вакцины заявил о безопасности препарата и обнародовал официальный документ с соответствующими подтверждениями.
18 марта регулятор Евросоюза объявил о том, что созданная AstraZeneca вакцина является безопасной и эффективной. Многие страны после этого возобновили использование препарата. В частности, в Германии препарат компании AstraZeneca используют лишь для вакцинации лиц старше 60 лет. Несколько дней назад такую прививку поставил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
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