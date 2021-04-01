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Скончался один из полицейских, пострадавших при инциденте у здания Конгресса США
22:01
Фото: evpatoriatime.com
В больнице умер один из двух сотрудников полиции, которые пострадали в результате умышленного наезда автомобиля, передает FOX News.
Мужчина, совершивший атаку около здания Конгресса США, также скончался от ранений.
Личность злоумышленника, который направил автомобиль на полицейских у комплекса Конгресса США, устанавливается. После инцидента в больницу попали двое сотрудников правоохранительных органов и нападавший. Как указано в официальном Twitter полиции Капитолия, один из пострадавших силовиков умер вскоре после того, как его госпитализировали.
Водитель, совершивший нападение, был доставлен в больницу в критическом состоянии. Он также вскоре скончался, пишут американские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах страны. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.
Ранее в прессе появились сообщения о машине, протаранившей заграждения около здания Капитолия в Вашингтоне. Полицейские, которые несли службу в северном пропускном пункте, открыли стрельбу по водителю, когда он вышел из автомобиля. По данным ряда источников, в руках мужчины заметили нож.
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