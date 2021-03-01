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Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19


08:26
Голикова назвала примерные сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19Фото: smi2.net

После того, как вакцинация охватит 60% населения России, в нашей стране может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу .

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, предположительно, это случится уже к августу.

В случае, если россияне продолжат вакцинироваться такими же темпами, как сейчас, коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться примерно к августу, заявила Татьяна Голикова. Вице-премьер говорила на эту тему в интервью ТАСС.

По словам Голиковой, наращивание объемов вакцинации позволит массовому иммунитету сформироваться и в более ранний срок. Предположительно, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию.

Вместе с тем, пока в России еще не появился коллективный иммунитет, необходимо продолжать соблюдение ранее принятых ограничительных мер, подчеркнула Голикова.

Ранее в ВОЗ сообщили о том, что на текущий момент антитела к коронавирусу имеют не более 10% мирового населения. Вакцинация является единственным способом сформировать коллективный иммунитет, заявили представители организации.

Автор: Злата Богатова

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