Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд выписал Twitter штрафы на 6,5 млн рублей

14:07

Фото: sledcom.ru



В Москве мировой судебный участок No 422 Таганского района оштрафовал Twitter за отказ удалять публикации в общей сложности на 6,5 млн руб.



Как пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу суда, речь идет о призывах несовершеннолетних к участию в несанкционированной акции протеста.



Компания Twitter, отказавшаяся удалить посты с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции, была сначала оштрафована на 3,2 млн руб. В пресс-службе суда пояснили, что администрация соцсети была признана виновной в ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к сведениям, подлежащим этому в соответствии с действующим законодательством).



По второму аналогичному протоколу сумма административного штрафа составила 3 млн 300 тысяч рублей, передает агентство "Интерфакс". Twitter также признали виновным в отказе удалять контент с призывами к подросткам выходить на несогласованные мероприятия.



Мировой судебный участок No 422 сегодня также будет рассматривать протокол Роскомнадзора, составленный в отношении компании Facebook, которую обвиняют в аналогичных нарушениях. Сумма штрафа может составить до 4 млн рублей.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал к усилению борьбы с вовлечением детей в несанкционированные акции. Путин обратился к МВД и другим силовым ведомствам с требованием активнее искать лиц, призывающих в интернете детей к участию в такого рода мероприятиях. Выступив в рамках итоговой коллегии МВД, глава российского государства указал на необходимость "вести мониторинг интернет-пространства", препятствуя продвижению "совершенно неприемлемого контента".



Автор: Злата Богатова

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