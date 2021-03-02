|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин призвал к усилению борьбы с вовлечением детей в несанкционированные акции
17:17
Фото: divanews.ru
Президент РФ Владимир Путин обратился к МВД и другим силовым ведомствам с призывом активнее искать лиц, призывающих в интернете детей к участию в несогласованных митингах.
Глава государства подчеркнул, что такие действия нарушают закон.
Выступив в рамках итоговой коллегии МВД, глава российского государства Владимир Путин указал на необходимость "вести мониторинг интернет-пространства". По его словам, следует более активно заниматься выявлением лиц, которые пытаются втягивать несовершеннолетних в противоправные действия, и такая работа должна вестись совместно с коллегами из других структур указал президент.
Путин потребовал реагировать на случаи, когда интернет используется "для продвижения совершенно неприемлемого контента". Глава РФ пояснил, что речь идет о таких преступлениях как распространение детских порнографических материалов, проституции и доведения несовершеннолетних до суицида. При этом подрастающее поколение пытаются "хладнокровно использовать" в собственных эгоистических "хорьковых" целях, подчеркнул Путин.
По словам президента, следует всегда помнить "о том, что это наши дети". Поэтому работать необходимо так, чтобы не создавались дополнительные угрозы их здоровью и жизни. Российские правоохранительные органы уже эффективно действуют в этой сфере, отметил Путин и выразил им за это благодарность.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отдал поручение выявить блогеров, склоняющих детей и подростков к самоубийству, учитывая, что в последние время распространение такого рода контента приобрело массовый характер.
По данным Роскомнадзора (РКН), за период с 21 февраля из соцсетей уже было удалено свыше 450 материалов. Под запрет попали публикации с призывами подростков к суициду, пояснили в ведомстве. Представители РКН подчеркнули, что продолжают предпринимать усилия в целях защиты детей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|